Agrigento, beccati a spasso con la droga in tasca: denunciati due nigeriani

Diventano sempre più serrati i controlli volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti posti in essere da parte degli uomini dell’arma dei carabinieri.

Durante una normale giro per il controllo del territorio i militari appartenenti alla stazione di Aragona avrebbero beccato in castagna due giovani nigeriani con alcune dosi di marijuana avvolte nel cellophane e nascoste all’interno dei vestiti, altre occultate nella propria abitazione per un totale di circa 5 grammi oltre a 900 euro in contanti probabilmente provenienti dall’attività illecita di spaccio.

Una volta terminata la perquisizione, sequestrata tutta la droga ed il denaro rinvenuti, i due extracomunitari sono stati denunciati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente alla pubblica autorità.

Di Pietro

Geremia