Agrigento, beccato a rubare rame all’isola ecologica arrestato 52enne

L’attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati predatori prosegue ininterrottamente, soprattutto in considerazione delle imminenti festività. Nei giorni scorsi, a Sciacca (AG), i Carabinieri della Sezione Radiomobile, pattugliando il quartiere della Perriera, illuminati dalle prime luci dell’alba, hanno sentito dei rumori sospetti provenire dall’ isola ecologica, destando l’attenzione dei militari. Con prontezza e lucidità, i Carabinieri si sono avvicinati ed hanno subito notato un uomo intento a recuperare rame e materiale ferroso.

L’uomo, un 52enne saccense, vistosi scoperto, ha tentato di fuggire al controllo, scavalcando il muro di cinta e correndo verso il suo scooter. Un tentativo inutile, dato che i militari avevano già avvisato la Centrale Operativa, ricevendo immediatamente supporto da un’altra pattuglia.

L’inseguimento è durato solo pochi metri. All’interno di due grandi borsoni, i carabinieri hanno ritrovato e sequestrato circa 100 kg di cavi in rame e paletti in ferro. Se rivenduto, quel materiale avrebbe fruttato almeno 500 euro. Per l’uomo la Procura della Repubblica ha disposto gli arresti domiciliari.