Agrigento, beccato a spacciare ai domiciliari: arrestato 32enne

Nei giorni scorsi gli uomini dell’arma dei carabinieri di Agrigento hanno beccato un 32enne del posto a spacciare sostanze stupefacenti mentre si trovava agli arresti domiciliari.

A quanto pare l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici in tema di spaccio, minacce e furto, era stato sorpreso dai militari con 2 panetti di hashish da ben 100 grammi l’uno.

Una volta colto in fragrante e svolte le operazioni di rito, lo spacciatore sarebbe stato trasferito in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

Di Pietro Geremia