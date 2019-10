Agrigento, beccato con mezzo chilo di droga sul bus: arrestato extracomunitario

Connect on Linked in

Non si arresta la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Agrigento.

Con una operazione portata a termine dagli uomini della guardia di finanza è stato infatti possibile individuare ed arrestare un giovane extracomunitario in possesso di ben mezzo chilo di droga.

Le indagini in capo al soggetto fermato sarebbero state avviate grazie all’ausilio dei cani antidroga Eschilo e Tasko i quali, grazie all’addestramento ricevuto e all’infallibile fiuto, sarebbero riusciti ad individuare il malfattore tra i tanti passeggeri di un bus extraurbano mentre trasportava all’interno di un marsupio occultato sotto il sediolino non solo la droga, consistente nel dettaglio in marijuana e hashish, ma anche 1.000 euro in banconote di piccolo taglio frutto del traffico illecito.

Una volta espletate le formalità di rito, il corriere è stato dunque arrestato e condotto presso la casa circondariale di Agrigento su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Di Pietro

Geremia