Agrigento, beccato da MareAmico a gettare cucina a Punta Bianca: rimuove il rifiuto speciale

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

È durato meno di 24 ore l’indecoroso episodio avvenuto a Punta Bianca dopo l’ultimo fine settimana trascorso.

Nella mattina di Lunedì l’associazione ambientalista MareAmico di Agrigento aveva pubblicato un post in cui invitava, entro 48 ore, un cittadino smemorato a riprendersi i resti di una cucina che aveva “distrattamente” abbandonato all’inizio della nota spiaggia agrigentina, pena la consegna del filmato in cui veniva ripreso durante il furtivo atto alle autorità.

Nel giro di neanche un giorno, forse perché spaventato per via delle conseguenze consistenti in una salata multa e risvolti penali, il disattento utente ha immediatamente provveduto alla rimozione del rifiuto speciale lasciando così pulito il bene pubblico.

“Tutto bene ciò che finisce bene!” – ha commentato nella propria nota MareAmico.

Di Pietro Geremia