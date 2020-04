Agrigento, bimba rischia di soffocare: salvata dal 118

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un fine 2019 che poteva lasciare il segno quello appena trascorso in una abitazione di Villaggio Mosè ad Agrigento.

Nell’ultimo giorno dell’anno una bambina di soli 3

mesi avrebbe rischiato di morire per un rigurgito di latte.

La bimba, diventata cianotica per via dell’ostruzione delle vie aree che le

impedivano di respirare, è stata soccorsa dagli operatori di eccedenza del 118

i quali, grazie alle manovre di disostruzione e alle pratiche rianimatorie, sono

riusciti a salvare l’infante permettendole così di respirare nuovamente.