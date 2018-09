Agrigento, bimbo rischia di morire soffocato da un pezzo di pane: salvato in extremis

Connect on Linked in

Un vero e proprio miracolo è accaduto a Montallegro, paese in provincia di Agrigento.

Mentre stava mangiando un pezzo di pane, un bambino con pochi anni di vita stava rischiando di morire soffocato a causa dello scorretto deglutimento.

Solo in seguito al colore cianotico che aveva assunto il volto del figlio, la coraggiosa madre ha capito che il pezzo di pane era rimasto in gola, un problema che però ha affrontato con la freddezza necessaria per mettere in pratica le le linee guida che aveva appreso durante un corso specifico di salvataggio evitando così quella che stava per trasformarsi in una vera e propria tragedia.

Per rinfrescare la memoria a chi abbia già frequentato un corso salvavita, o dare anche dei cenni sulle manovre da attuare in caso di soffocamento, inoltriamo l’ottimo video edito dalla Croce Rossa Italiana in merito alle manovre di disostruzione pediatrica:

Di Pietro Geremia