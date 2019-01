Agrigento, blitz della Polizia in una nota discoteca: arrestato un 18enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Gli agenti della sezione volanti della Questura di Agrigento diretti dal dirigente Francesco Sammartino in collaborazione con le pattuglie provenienti dal XII reparto di Reggio Calabria, durante un controllo mirato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti sono entrati, dopo aver setacciato anche le vie Atenea, Boccerie e Vallicaldi, in un una nota discoteca e durante i controlli hanno trovato un giovane 18enne di Trapani in possesso di 50 dosi di cocaina con anche qualche grammo di hashish pronte allo spaccio.

Segnalati anche altri due giovani, un 18enne e un 19enne, trovati anche loro in possesso di cocaina probabilmente acquistata dal pusher trapanese che molto probabilmente aveva dei complici.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato