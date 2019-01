Agrigento, Blitz lungo la via Atenea: in manette pusher 19enne

Connect on Linked in

Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia di Agrigento, al termine di un’attività informativa e di osservazione, dopo aver notato strani movimenti lungo alcuni vicoli della centralissima via Atenea, hanno fatto scattare un controllo, nella serata di domenica, proprio nell’area in questione, che è stata circondata da una dozzina di militari con unità cinofile.

Nelle maglie dei controlli dei Carabinieri sono subito incappati alcuni individui ritenuti sospetti. Tra questi, in particolare, vi era un giovane che è apparso sin da subito molto nervoso facendo insospettire ulteriormente i militari che hanno deciso di perquisirlo.

E così, dalle tasche del suo giubbotto è saltato fuori un involucro contenente quasi mezzo etto di “Hashish”, che si ritiene dovesse essere destinato ad illecite attività. Un altro immigrato tunisino, 22 enne, aveva in tasca mezzo grammo di Hashish e vista la modica quantità è stato segnalato alla Prefettura.

Al termine degli accertamenti, dunque, i Carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi del 19 enne, originario della Guinea, ospite di una comunità di accoglienza ubicata ad Agrigento, con l’accusa di “Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti”. L’Autorità Giudiziaria ha subito disposto che il giovane venga ristretto agli arresti domiciliari.

L’operazione svolta, rientra in una forte intensificazione delle attività di prevenzione e contrasto allo specifico fenomeno, disposta dal Comando Provinciale Carabinieri Agrigento. Durante lo scorso anno, proprio nel centro storico di Agrigento, sono stati vari i blitz effettuati dai militari dell’Arma, che hanno portato complessivamente all’arresto di oltre venti “pusher” ed al sequestro di svariati chili di sostanze stupefacenti, in particolare di “Hashish”, “Marijuana” ed “Eroina”. Anche per l’anno in corso, dunque, gli occhi dei Carabinieri rimarranno ancora puntati in modo costante sul centro del capoluogo ed in particolare nelle ore della “movida” durante i fine settimana.