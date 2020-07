Agrigento, blocca mezzo dei vigili del fuoco con la propria auto: fischi per il proprietario

Print This Post

Il parcheggio selvaggio ha rischiato di farla fare grossa ad un cittadino di Agrigento.

Nella notte scorsa un’autobotte dei vigili del fuoco sarebbe infatti rimasta bloccata da un automobile lasciata quasi al centro della strada situata nei pressi di Porta di Ponte.

Il mezzo di soccorso era stato impiegato dai pompieri per via di una probabile fuga di gas nella zona ma, a causa dell’inciviltà di alcuni, nonostante le sirene spiegate ha dovuto attendere un bel po’ di tempo prima dell’arrivo del proprietario accolto a suon di applausi e fischi da parte della folla di curiosi nel frattempo accorsi in loco.