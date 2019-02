Agrigento, Bonificata galleria Raffadali-Agrigento: la soddisfazione di MareAmico

Connect on Linked in

Buone notizie per gli automobilisti della provincia di Agrigento.

In seguito a varie segnalazioni partite dalla sezione agrigentina dell’associazione ambientalista MareAmico, nella giornata di ieri l’Anas ha finalmente bonificato la galleria Raffadali-Agrigento dai grossi cumuli di rifiuti abbandonati dai soliti incivili.

La situazione della galleria Spinasanta era infatti molto grave non solo perché attualmente si percorre con doppio senso di marcia, ma soprattutto in quanto la presenza di tali rifiuti avrebbe fatto diventare la galleria stessa una vera e propria trappola mortale per gli automobilisti

in caso di incendio, i quali si sarebbero così inoltrati in una coltre di fumo difficile da superare indenni.