Agrigento, botte da orbi alla mensa di solidarietà

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un fatto decisamente increscioso è avvenuto nei giorni scorsi presso la Mensa della Solidarietà di Agrigento sita in via Gioeni.

Mentre i volontari della comunità “Porta Aperta” procedevano come di consueto alla consegna dei pasti per l’ora di pranzo, pare che un uomo e una donna se le siano date di santa ragione per futili motivi.

Nel dettaglio i due, presenza fissa nella mensa ed entrambi di Agrigento, avrebbero iniziato ad insultarsi per il turno da rispettare e successivamente per il posto da occupare. Un alterco che dalle parole in poco tempo è divampato ai fatti facendo volare schiaffi e pugni.

Vedendo ciò che stava succedendo, i volontari sono immediatamente intervenuti per sedare la lite tra i due contendenti, aiutati dagli uomini della polizia di stato giunti sul posto in seguito ad una chiamata pervenuta in commissariato.

Di Pietro Geremia