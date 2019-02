Agrigento, botte da orbi tra esercenti: denunciato 30enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Insulti, pugni e schiaffi sono volati nella giornata di ieri a Villaggio Mosè, nota frazione di Agrigento.

A darsele di santa ragione sarebbero stati due esercenti di circa 30 anni l’uno i quali, presumibilmente per rancori sopiti da tempo a causa delle loro attività commerciali, hanno iniziato dunque ad azzuffarsi sotto gli occhi increduli di passanti e vicini arrivando perfino a brandire in tono minaccioso dei bastoni.

Sul luogo dell’accesissimo diverbio si sono immediatamente piombate 2 pattuglie della polizia di Stato le quali sono riuscite in men che non si dica a sedare gli animi e a farsi consegnare il bastone da uno dei due contendenti denunciandolo in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Di Pietro Geremia