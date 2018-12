Agrigento, bruciano il bosco della Valle dei templi: indagati 2 giovani

Print This Post

E’ scattata la richiesta di rinvio in giudizio per due giovani originari di Agrigento accusati di aver dato fuoco al bosco della Valle dei Templi per poter estrarre il rame da una matassa.

L’episodio avvenne il 20 luglio dell’anno scorso quando i due, di 21 e di 27 anni, per cercare di ottenere più rame possibile da una matassa di fili, appiccarono un fuoco nel bosco sito nei pressi dell’ingresso del tempio di Giunone mettendo così in serio pericolo l’intero parco.

Durante l’incendio però qualcosa però era andata storta dato le forze dell’ordine sono intervenute in seguito alla segnalazione della presenza di un uomo ustionato che chiedeva aiuto, trovando così uno dei due malfattori con delle delle lesioni al viso e sulle braccia insieme all’altro che cercava di aiutarlo.

Una volta beccati dunque, i due sono stati accusati di incendio e ricettazione e il gup di Agrigento dovrà decidere, il prossimo 7 febbraio, se disporre o meno il rinvio a giudizio a meno che i difensori non richiedano altri riti procedurali.

Di Pietro Geremia