Agrigento, brutalità e orrore: ignoti sparano ad un cane uccidendolo

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un atto vile e spregevole è stato messo in atto nella giornata di ieri in provincia di Agrigento.

A quanto pare uno o più ignoti avrebbero avuto l’assurda idea di sparare alcuni colpi d’arma da fuoco nei confronti di un povero cagnolino indifeso.

Il quadrupede, un giovane Husky, sarebbe stato immediatamente soccorso dai membri dell’associazione Aronne e portato in ambulatorio dove, in seguito ad una struggente lotta contro il fato, non avrebbe superato il delicato intervento a causa degli ingenti danni provocati dalle pallottole.

Di Pietro Geremia