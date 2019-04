Agrigento, bus della gita non a norma: stop al viaggio per una scolaresca di Villaseta

Connect on Linked in

Ci sono rimasti decisamente male i piccoli passeggeri di un bus pronto per partire per Ragusa Ibla.

Gli studenti di una scuola elementare di Villaseta, frazione del comune di Agrigento, hanno infatti dovuto rinunciare a quella gita sognata per settimane per via di numerose irregolarità che presentava il mezzo prescelto per il viaggio.

Nel dettaglio pare che il bus, fermato per un controllo accurato da parte degli agenti della Polstrada, presentasse nel parabrezza superiore una moltitudine di incrinature e schegge che sarebbero potute venire a contatto con i giovani alunni oltre alla presenza di cassette del pronto soccorso oramai scadute da mesi.

Le anomalie trovate hanno dunque obbligato gli agenti a far terminare il viaggio d’istruzione che avrebbe potuto trasformarsi in qualcosa di grave per la delusa scolaresca.

Di Pietro Geremia