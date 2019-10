Agrigento, cade da un costone: vigili del fuoco salvano 25enne

Connect on Linked in

Una giornata decisamente da dimenticare quella appena trascorsa a Siculiana Marina, in provincia di Agrigento.

A quanto pare infatti un ragazzo di 25 anni che era uscito tranquillamente per le vie del paese pareva sparito nel nulla non avendo dato più sue notizie per tutta la mattinata.

Solo grazie ad un provvidenziale passaggio di un passante accanto ad un costone roccioso sarebbe stato dunque possibile individuare lo sventurato giovane che per cause ancora da scoprire vi era caduto a testa in giù.

Una volta dato l’allarme sul posto si sarebbero recati i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento i quali in men che non si dica avrebbero recuperato il ragazzo e affidato alle cure dei sanitari del 118 che

l’avrebbero trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove i medici avrebbero riscontrato fratture ed ecchimosi dandogli così alcuni giorni di prognosi.