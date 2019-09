Aragona, cade dal tetto: deceduto il “Babbo Natale” del Cav

Connect on Linked in

Una vera e propria tragedia è avvenuta nei giorni scorsi ad Aragona, paese in provincia di Agrigento.

Mentre si trovava in campagna ad effettuare dei lavori sul tetto della propria abitazione sita in contrada San Marco, l’ottantenne Giuseppe La Mendola per cause ancora da accertare, sarebbe precipitato rovinosamente al suolo.

In seguito allo schianto l’uomo sarebbe stato immediatamente trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove purtroppo i medici non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

La Mendola era conosciuto da tutti per essere stato il Babbo Natale del Cav (Centro aiuto per la vita) divenendo un simbolo si dignità valori cristiani, disponibilità e altruismo secondo la presidente del Cav, Anita Castellano.