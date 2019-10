Agrigento, cadono calcinacci sulla ss644: vigilantes Metronotte d’Italia allerta i soccorsi

Connect on Linked in

Sembra che i ponti agrigentini non godano affatto di buona salute ultimamente.

Nella serata di ieri alcuni grossi pezzi del cavalcavia sito sulla ss644 in direzione Ravanusa si sono staccati improvvisamente precipitando violentemente al suolo.

Ad accorgersi della presenza dei calcinacci sulla carreggiata sarebbe stata una guardia giurata della Metronotte D’Italia la quale, donde evitare possibili incidenti, ha prestato servizio di viabilità in attesa della venuta degli uomini dell’arma dei carabinieri di Campobello di Licata che, una volta in loco, avrebbero rimosso i massi mettendo così in sicurezza la strada.

Un grande plauso è stato fatto al vigilantes della Metronotte d’Italia da parte dalle forze dell’ordine e dai passanti senza il quale intervento, data la prossimità della curva che di fatto nascondeva agli automobilisti la presenza dei calcinacci, sarebbe potuta avvenire un’immane tragedia.

Di Pietro Geremia