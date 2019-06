Agrigento, caldo e puzza in città: scoppiano le fogne a San Leone

Connect on Linked in

Una domenica pomeriggio di certo poco profumata ad Agrigento.

Nella famosa zona balneare di San Leone pare che siano appena scoppiate le fognature facendo così invadere la strada del Viale delle Dune di acqua maleodorante che avrebbe conseguenzialmente fatto scappare i villeggianti provenienti da tutta la provincia, rappresentando in tal modo un’inequivocabile quanto incalcolabile danno di immagine per la città.

“Probabilmente – dice in una nota MareAmico – si è ostruita la condotta per causa dalla scarsa pendenza e per la cronica mancata manutenzione”.

“Siamo solo sfortunati o questa rottura domenicale è un sabotaggio, per tornare alla gestione privata?” – si domandano i membri dell’associazione ambientalista agrigentina.

Di Pietro Geremia