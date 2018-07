Agrigento, caos in famiglia: 34enne picchia la moglie, rompe il braccio allo zio e ferisce la suocera

Connect on Linked in

Una lite familiare che ha decisamente lasciato il segno quella avvenuta nei giorni scorsi a Villaggio Mosè, uno dei noti quartieri commerciali di Agrigento. A quanto pare, un 34enne disoccupato, in preda all’ira, sembra che abbia picchiato la moglie e parte della sua famiglia per questioni che ancora non sono del tutto chiare.

Nel dettaglio, in seguito ad una violenta lite domestica il 34enne avrebbe iniziato a picchiare la moglie. A provare a calmare gli animi sono intervenuti alcuni familiari della donna, i quali sono però stati investiti a loro volta dalla profonda ira dell’uomo.

Solo un pronto intervento degli agenti della Polizia di Stato, che hanno bloccato e arrestato l’uomo, ha riportato l’ordine nel quartiere agrigentino. Durante la colluttazione, uno zio ha riportato la frattura di un braccio ed è finito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, mentre la madre della donna ha subito solo qualche lieve ferita. In seguito alle formalità di rito il 34enne, che è stato posto ai domiciliari e al quale gli sono state ritirate in via precauzionale 3 armi legalmente detenute, dovrà rispondere delle ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Di Pietro Geremia