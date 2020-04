Agrigento, Carabinieri avviano indagini su incendio scoppiato in una casa disabitata

Print This Post

Uno strano incendio ha preso di mira nella nottata di ieri una casa disabitata sita nella zona del campo sportivo ad Agrigento.

L’appartamento, situato nello specifico in via Nicone, sarebbe dunque stato avvolto misteriosamente dalle fiamme per alcune ore prima che l’intervento dei vigili del fuoco appartenenti alla locale compagnia potessero spegnerlo riportando così tutto alla calma.

Stando ad una prima analisi dei ruderi dell’edificio, reso inagibile dai tecnici del Comune, le forze dell’ordine giunte immediatamente sul posto ipotizzerebbero la presenza di un ospite che, per riscaldarsi, abbia appiccato un piccolo fuoco che gli sarebbe però sfuggito di mano finendo con l’avvolgere il caseggiato.