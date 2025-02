In un’ottica di collaborazione istituzionale, il Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, d’intesa con l’Assessore Carmelo Cantone e con il Comandante della Polizia Locale – Magg.

In congedo dell’Arma dei Carabinieri Vincenzo Lattuca – ha organizzato un seminario di formazione dedicato al contrasto dei reati ambientali.

L’iniziativa, tenutasi il 19 e 20 febbraio 2025 presso la sala briefing della caserma “Biagio Pistone”, ha coinvolto 20 agenti della Polizia Locale del capoluogo.

I relatori e i temi affrontati

Il seminario è stato curato dal Ten. Col. Vincenzo Bulla, Comandante del Reparto Operativo, e dal Ten. Col. Vincenzo Castronovo, Comandante del Centro Anticrimine Natura. Entrambi hanno illustrato le principali tecniche investigative e gli strumenti normativi utili a prevenire e contrastare in modo efficace l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, problematica particolarmente sentita nell’area agrigentina.

La visita del Prefetto e la sinergia sul territorio

Nel corso della sessione odierna, alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Nicola De Tullio, ha preso parte anche il Prefetto di Agrigento, dott. Salvatore Caccamo, che ha voluto incontrare personalmente i partecipanti, sottolineando l’importanza del loro ruolo nella tutela ambientale.

Il Prefetto ha espresso il desiderio di ospitare, in collaborazione con il Sindaco di Agrigento, dott. Francesco Miccichè, un incontro dedicato ai discenti, per evidenziare come una formazione adeguata della polizia locale sia fondamentale nella lotta alle violazioni in materia di rifiuti e nel garantire il decoro urbano.

L’impegno delle Istituzioni

La due giorni formativa testimonia la volontà di rafforzare la sinergia tra Arma dei Carabinieri, Polizia Locale e Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più efficiente e preparato ai cittadini.

L’abbandono dei rifiuti, infatti, rappresenta non solo un danno ambientale, ma anche un fattore di degrado che impatta sulla qualità della vita della comunità. Grazie a questo seminario, i 20 agenti agrigentini potranno avvalersi di nuove competenze, favorendo una maggiore tutela del territorio.