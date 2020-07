Agrigento, carabinieri ritrovano una 15enne scomparsa a Palermo

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Tutto è bene quel che finisce bene.

Nei giorni scorsi gli uomini dell’arma dei carabinieri di Agrigento hanno ritrovato una 15enne scomparsa a Palermo nella metà di Giugno.

Le ricerche della giovane erano partite immediatamente dopo la denuncia della madre, andata in onda perfino a Rai 3 su “Chi l’ha visto” e solo dopo un solerte approfondimento dei movimenti della giovane è stato possibile rintracciarla in viale Leonardo Sciascia della Città della Valle dei Templi e precisamente nei pressi del centro per immigrati “La mano di Francesco” con buona pace dei familiari.

Di Pietro Geremia