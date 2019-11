Agrigento, carica delle 104: “Il 70% delle patologie è risultato inesistente”

Print This Post

Nella

mattinata di ieri sarebbe stato avviato il processo relativo al famoso caso della

“carica delle 104 dove sarebbero state scoperte due bande parallele composte da

medici, pubblici funzionari e faccendieri, che in cambio di denaro attestavano

patologie inesistenti a parenti o gli stessi fruitori del “servizio” per poter

ottenere esoneri o trasferimenti in ambito lavorativo previsti dalla legge.

Durante il

dibattimento particolare rilevanza è stata data alle dichiarazioni dell’ex

dirigente della Digos, Carlo Mossuto, attuale capo di Gabinetto del questore di

Agrigento, il quale avrebbe dichiarato come a far partire le indagini sarebbero

stati gli esposti inviati da parte di 44 docenti i quali facevano riferimento a

un sistema di brogli che li danneggiava perché “alcuni loro colleghi li

scavalcavano nelle graduatorie dei trasferimenti in quanto avevano dei parenti

con delle false patologie o li avevano loro stessi le patologie”.

Una volta

avviati gli accertamenti dunque sarebbe emerso come il 70 per cento delle

patologie accertate fosse risultato essere inesistente con la conseguenza che i

fruitori che godevano della legge 104 facessero una vita normalissima e lontana

dai bisogni per i quali la suddetta legge era stata creata.