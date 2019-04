Agrigento, carica sulla motoape senza assicurazione coltelli e arnesi vari: denunciato 70enne

Connect on Linked in

Gli uomini della polizia di stato di Agrigento hanno denunciato nella giornata di ieri un 70enne del luogo per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

Protagonista della vicenda è stato beccato dagli agenti in seguito ad un normale controllo stradale al seguito del quale sarebbero stati rinvenuti all’interno del mezzo coltelli da cucina, martelli e tenaglie.

Alla richiesta delle motivazioni per le quali trasportasse quegli oggetti, il pensionato non avrebbe saputo fornire una risposta chiara facendo così scattare la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento oltre al sequestro del mezzo in quanto privo di polizza assicurativa.

Di Pietro Geremia