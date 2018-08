Agrigento, catturano squalo e lo torturano: la denuncia di MareAmico

Connect on Linked in

Non esiste un limite alla crudeltà che l’uomo può rivolgere nei confronti degli animali. Lo sanno bene le associazioni ambientaliste Mareamico, WWF Sicilia Area Mediterranea scientifica e Marevivo (nelle persone di Claudio Lombardo,

Domenico Macaluso e Fabio Galluzzo), le quali hanno appena segnalato alle Autorità Competenti azioni di una crudeltà inutile nei confronti di una creatura indifesa.

Alle associazioni in questione è infatti giunto il video di quella che si può considerare come una vera e propria tortura nei confronti di uno squalo catturato nei giorni scorsi.

L’animale era stato avvistato a pochi metri dalla riva nelle acque di Sciacca, in particolare in località Tonnara, lo scorso 14 agosto. Successivamente, si era allontanato dalla zona saccense per riprendere tranquillamente la navigazione quando, a quanto pare, è stato catturato da un gruppo di pescatori i quali hanno pensato bene di immobilizzarlo dandogli una morte lenta e dolorosa per soffocamento. Gli spietati protagonisti del video sono dunque stati segnalati alle autorità per maltrattamenti su animali.

Video cattura squalo

Di Pietro Geremia