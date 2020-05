Agrigento, causa inquinamento fognario la provincia perde spiagge balneabili: la denuncia di MareAmico

Connect on Linked in

Sembra che la Agrigento continui a fare passi indietro in tema di spiagge balneabili.

Stando a quanto denunciato da parte dell’associazione ambientalista MareAmico, ad aggiungersi ai soliti luoghi sottratti alla balneazione delle spiagge Caos, Zingarello e Drasy a causa dei rischi connessi al pericolo di crolli della falesia nonché delle foci dei fiumi Akragas e Naro, quest’anno altri 2 luoghi sarebbero diventati non balneabili.

Si tratta della spiaggia di Marenostrum, dove per colpa della condotta premente delle fogne ci sarebbe un forte inquinamento e un tratto della spiaggia delle dune in cui era situato l’ex chiosco Oceanomare dove sarebbero stati lasciati, in seguito al suo smontaggio, una ventina di ferri in mare altamente pericolosi.

“Andiamo sempre indietro, come i gamberi” – tuona nella propria nota MareAmico.

Di Pietro Geremia