Agrigento, cavalcavia perde calcinacci in pieno centro: la denuncia di MareAmico

È allarme crolli in provincia di Agrigento.

Stando a quanto denunciato l’associazione ambientalista Mareamico, pare infatti che uno dei cavalcavia che si trova in pieno centro città sia stato “debilitato” a causa del maltempo e, probabilmente, dell’incuria. Stando alle foto postate dagli stessi membri dell’associazione il ponte, che si trova alla fine di via Venticinque aprile e sopra il parco icori, presenterebbe delle incrinature tali da metterne potenzialmente a rischio la struttura stessa creando dunque non pochi allarmismi tra i residenti e i cittadini.

“Ad Agrigento, in centro città, c’è un cavalcavia che perde calcinacci. Sotto questo ponte il traffico è intenso, soprattutto di giovani in moto che ogni giorno si recano a scuola. Possibile – dice Mareamico – che nessuno si accorga di nulla? Possibile che nessuno faccia nulla per evitare una possibile tragedia?” – tuona nella propria nota MareAmico.