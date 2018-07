Agrigento, cerca di disfarsi di un materasso matrimoniale buttandolo in strada: uomo a rischio denuncia

Connect on Linked in

Una brutta situazione quella in cui si è cacciato un agrigentino nei giorni scorsi.

A quanto pare, l’uomo è stato colto con le mani nel sacco mentre buttava con vera nonchalance il proprio materasso matrimoniale in strada.

A coglierlo in fallo sono stati gli uomini della polizia municipale insospettiti dalla curioso carico che lo stesso cittadino agrigentino aveva in auto. In merito al caso, il Sindaco Lillo Firetto, al fine di dare una punizione esemplare, ha emanato un’ordinanza di rimozione con ripristino dei luoghi dei luoghi a spese del reo che, se non sarà rispettata, comporterà ad una denuncia per violazione del codice dell’Ambiente.

Di Pietro Geremia

(Foto di repertorio)