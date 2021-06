Un giovane di 27 anni è stato denunciato dai poliziotti in servizio di controllo del territorio poiché colto nella flagranza del reato mentre cercava di disfarsi di un barattolo contenente verosimilmente sostanza stupefacente.

Gli agenti notavano sopraggiungere a velocità sostenuta una autovettura il cui conducente, dopo averla lasciata in sosta, scendeva e si dirigeva a piedi all’interno di un sentiero sterrato. Tale atteggiamento insospettiva gli operatori che, scesi dall’auto di servizio, notavano tre giovani appartati in una zona buia.

Lo stesso, con una mossa repentina, cercava di disfarsi di un barattolo in vetro che teneva tra le mani, occultandolo in un cespuglio. All’interno del barattolo, prontamente recuperato dai poliziotti, sono stati rinvenuti due involucri in cellophane bianco termosaldato contenente della sostanza verosimilmente stupefacente del tipo cocaina, del peso complessivo di grammi 9,52.

Alla luce di quanto sopra, su disposizione del pubblico ministero di turno Sara Varazi, il giovane veniva deferito in stato di libertà in ordine all’ipotesi di possesso di modiche quantità di stupefacenti così come previsto dall’art. 73 co.5° d.p.r. 309/90 del codice di procedura penale.