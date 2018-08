Agrigento, chiazza rossa nel mare di maddalusa ad agrigento, l’asp: “meduse e organismi urticanti

Print This Post

Una chiazza di colore rosso a pochi metri dalla riva nella zona Maddalusa ad Agrigento è stata individuata dall’Asp intervenuta a controllare su richiesta della capitaneria di porto di Porto Empedocle.

Dalle analisi effettuate la chiazza risulta causata dalla presenza di meduse e dinoflagellati: si tratta di organismo urticanti che possono determinare eritemi e fenomeni pruriginosi e, in soggetti predisposti, anche manifestazioni allergiche gravi.

Un fenomeno che può ripresentarsi in altre zone limitrofe a causa delle correnti marine. L’avvertenza dell’Asp è di allontanarsi dall’acqua in caso di presenza di queste chiazze rosse come si vede nel video tratto dalla pagina Facebook di Mare Amico.

Fonte: gds.it

(http://agrigento.gds.it/2018/08/03/chiazza-rossa-nel-mare-di-maddalusa-ad-agrigento-lasp-meduse-e-organismi-urticanti_895898/)