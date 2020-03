Agrigento, chiosco sequestrato rilascia rifiuti in mare: la denuncia di MareAmico

Print This Post

Sembra che il mare di Agrigento continui ad essere sotto attacco.

Secondo quanto denunciato da parte dell’Associazione ambientalista MareAmico un chiosco sito nella spiaggia di San Leone e sequestrato tempo fa da parte della Procura della Repubblica di Agrigento stia pian piano rilasciando in mare legna, plastica ed ogni tipo di rifiuto per via dell’incuria unita all’azione delle onde.

“Tutto questo è accaduto – dice MareAmico – perchè il locale estivo qualche tempo fa è stato posto sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria ed i proprietari oggi non hanno alcun titolo per intervenire per evitare ulteriori disastri.

Mareamico lancia un appello al Demanio marittimo, alla Capitaneria di porto ed alla Procura di Agrigento al fine di intervenire responsabilmente ed urgentemente, per impedire ulteriori danni all’ambiente e migliorare il decoro delle nostre spiagge” – tuona l’associazione ambientalista.

Di Pietro Geremia