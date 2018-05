Print This Post

Stavano pedalando presso Giardina Gallotti quando, non accorgendosi del fuoristrada fermo sulla carreggiata, vanno a sbattergli contro cadendo rovinosamente a terra.

I due ciclisti, di 42 e 45 anni, sono stati soccorsi da un’ambulanza del 118 che li ha trasportati all‘ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove sono stati medicati per le feriti riportate, per fortuna di lieve entità.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato

Foto d’archivio