Agrigento, città in preda ai vandali: 3 le auto rigate

Una vera e propria

escalation di vandalismo sembra aver colpito la Agrigento.

Nei giorni scorsi pare infatti che ignoti abbiano danneggiato 3 auto posteggiate in vari punti della città della Valle dei Templi sfregando le carrozzerie con oggetti appuntiti, probabilmente delle chiavi o dei chiodi, così da lasciare delle striature in più parti.

In alcuni casi sembra che i danneggiamenti siano fatti ad “arte” con disegni geometrici dal dubbio gusto soprattutto per i proprietari dei mezzi presi di mira.

Sul caso gli uomini

della polizia di stato appartenenti alla locale Questura avrebbero avviato le

indagini atte a capire se tali episodi siano il frutto del caso o se siano

mirati per dare un messaggio alle vittime.

Di Pietro Geremia