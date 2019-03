Agrigento, col volto travisato e armati di pistola rapinano un distributore: ricercati tre uomini

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Polizia, Squadra Mobile di Agrigento, in collaborazione con i colleghi dei carabinieri stanno indagando sulla rapina ai danni di un distributore di benzina situato lungo la SS 119 .



Tre malviventi con il volto travisato e armati di due pistole, dopo avere aspettato l’orario di chiusura, sono entrati in azione minacciando il gestore facendosi consegnare l’intero incasso giornaliero, ancora da quantificare, per poi fuggire a bordo di un’auto.

Il proprietario del distributore a quel punto ha chiamato le forze dell’ordine che , dopo aver ascoltato la vittima, hanno istituito dei posti di blocco nel tentativo di acciuffare i tre malviventi.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato