Agrigento, compra macchine per caffè ma non arrivano: truffato di 250 euro

Continuano le truffe on-line ai danni dei cittadini agrigentini.

Un uomo residente nella città della Valle dei Templi aveva acquistato da un venditore di un noto sito di affari on-line ben sette macchinette per il caffè.

Come da accordi con il venditore l’uomo avrebbe versato attraverso un bonifico 250 euro sul conto ma. Nonostante il tempo trascorso, non avrebbe ricevuto nessun pacco scoprendo così di essere la vittima di un raggiro a cui non sarebbe rimasto altro che presentare denuncia contro ignoti agli uomini della polizia di stato della locale Questura.