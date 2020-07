Agrigento, con la macchina contro cabina gas: ferito 70enne

Connect on Linked in

Una giornata da dimenticare quella appena trascorsa per un 70enne

originario di Racalmuto.

Il pensionato si trovava a transitare

lungo la via che collega il paese di origine e Grotte quando, per

cause ancora da comprendere, sarebbe andato a schiantarsi contro una

cabina di smistamento del gas causandone la pericolosa

fuoriuscita.

Una volta avvenuto il sinistro sul posto si sono

immediatamente recati Vigili del Fuoco, che hanno subito transennato

e messo in sicurezza l’area, i tecnici del gas nonché gli uomini

dell’arma dei carabinieri e gli operatori del 118 che hanno

trasportato l’anziano presso l’ospedale di San Giovanni di Dio di

Agrigento dove i medici hanno curato le lievi ferite riportate.

Di

Pietro Geremia