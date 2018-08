Agrigento, concluso il 5 agosto il Memorial “Alfonso Pantalena” (Foto)

Connect on Linked in

Grande successo per il Memorial Alfonso Pantalena che si è svolto al club Città dei templi di Agrigento. Il Torneo Open è giunto alla sua XXXIII edizione ed ha avuto circa 100 iscritti tra i quali 14 di II categoria maschile e 2 II categoria femminile. Il montepremi è stato di 3.000 euro.

La finale ha avuto una premessa incerta per un clima “fuori ordinanza” che poi si è rivelata in un grande match che ha appassionato tutto il numeroso pubblico presente.

Alessio Di Mauro si è imposto con un 6/2 – 6/3 sul bravissimo Nicolò Schilirò che esce dal campo a testa alta e con un bagaglio di applausi che sottolineano le sue grandi doti tecniche.

La finale femminile ha visto due contendenti agguerrite che hanno messo l’anima in un incontro che si è protratto oltre il preventivato. Chiara Gerbino e Sofia Bruno non hanno lesinato energie e l’incontro è stato lo specchio del loro indiscusso valore. Con un risultato di 4/6 – 7/6 – 6/1 Sofia Bruno è salita in cattedra per un comprensibilissimo calo di concentrazione della pur brava Chiara Gerbino.

L’organizzazione di tutto il torneo è stata curata dal club “Città dei templi” che con il suo instancabile presidente Alessandro Platania ha reso speciale questa edizione. Il Club dispone di diversi spazi che consentono la contemporaneità degli incontri e una molteplicità di attività: dalla scuola di Tennis a quella dell’emergente Padel. Giudice arbitro Salvo Di Benedetto che con la sua esperienza e gentilezza ha contribuito a creare un clima sereno tra tutti i partecipanti.

Alla fine la commozione è stata grande anche per il ricordo dell’indimenticabile Vittorio Pantalena, papà di Alfonso, che è stato da sempre l’anima vivente di questo torneo. Le figlie Marica e Roberta hanno premiato il vincitore dopo le parole emozionate di Alessandro Platania e del vice presidente del Comitato Regionale FIT Giorgio Giordano.

Il Club ha anche organizzato un torneo interno di doppio che è stato dedicato proprio al dott. Vittorio ma la finale è saltata per le intemperanze climatiche e si disputerà prossimamente.