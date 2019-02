Agrigento, condotte scorrette nell’acquisizione dei dati degli studenti: la denuncia dell’Euroform

Connect on Linked in

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Associazione Euroform / Scuola dei Mestieri, operante nel settore dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) con oltre 20 sedi nel territorio regionale, segnala pubblicamente l’adozione di condotte scorrette ed illegittime che parrebbero verificarsi in alcuni Istituti scolastici pubblici della provincia di Agrigento.

Segnatamente alcuni Istituti di scuola secondaria di II° grado sarebbero adusi richiedere agli istituti di scuole secondarie di I° grado l’elenco degli alunni/minori di fine ciclo scolastico in loro possesso, di cui ne detengono legittimamente i dati personali e sensibili, per finalità di marketing e pubblicità della loro offerta formativa onde reclutare il maggior numero di iscritti.

Tali condotte spregiudicate, peraltro moralmente biasimevoli, si appalesano contra legem costituendo grave violazione del segreto d’ufficio e degli obblighi di custodia dei dati personali. Parimenti si stigmatizza il discredito e la disinformazione artatamente veicolati da alcuni in nostro danno circa l’asserita carenza di validità dei titoli di studio rilasciati a fine ciclo. A tal riguardo è sufficiente ribadire che l’attestato di qualifica professionale ed il diploma tecnico (rilasciati rispettivamente al superamento del terzo e quarto anno) sono ricompresi nell’apposito Repertorio nazionale ed hanno assoluta e piena validità in campo regionale, nazionale e comunitario per come espressamente previsto dalla normativa di settore.

Alla luce di quanto sopra Euroform Scuola dei Mestieri, nell’invitare i genitori a richiedere alle rispettive scuole di appartenenza dei propri figli ogni doverosa tutela dei loro dati personali, auspica che cessi definitivamente ogni condotta discriminatoria e diffamatoria della propria immagine e professionalità.

Associazione Euroform

Scuola dei Mestieri