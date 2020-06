Agrigento, confermato il dott. Girolamo Alberto Di Pisa Commissario Straordinario dell’ex provincia

Print This Post

Inviato dalla Regione Siciliana il decreto con il quale viene nominato il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, confermando nella carica il dott. Girolamo Alberto Di Pisa. Il decreto n. 549 del 29 maggio 2020 è stato sottoscritto dal Presidente della Regione on. Nello Musumeci e dall’Assessore alle Autonomie Locali e la Funzione Pubblica on. Bernadette Grasso.

Le funzioni di Commissario Straordinario saranno eserciate nelle more dell’insediamento degli organi degli Enti di area vasta, e comunque non oltre il 31 gennaio 2021.

Il decreto di nomina è stato adottato a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 21 maggio 2020 che prevede il rinvio delle elezioni dei vertici del Libero Consorzio “entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale per l’anno 2020” e la nomina dei commissari straordinari per la gestione degli enti di area vasta.

Il Dr. Di Pisa era stato nominato per la prima volta commissario straordinario dal Presidente Musumeci, con le funzioni esercitate dagli organi delle ex province, il 31 gennaio 2018. Da allora è stato riconfermato altre quattro volte. L’ultima nomina era in scadenza il 31 maggio 2020.