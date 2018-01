Agrigento, consigliere Borsellino sull’Ospedale San Giovanni di Dio: “13 ore per un’ambulanza”

Connect on Linked in

Il Consigliere comunale di Agrigento Salvatore Borsellino, capogruppo di Sicilia Futura, in una nota ha raccontato la sua disastrosa esperienza vissuta all’interno dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento:

“Mi sono trovato in ospedale, vista la grave condizione di una mia strettissima parente con una ischemia in corso, che doveva essere trasferita urgentemente a Palermo per essere sottoposta ad un delicato intervento.

Dopo ben tredici ore di attesa nulla si è mosso, un solo medico per centinaia di malati gravi che non ricevevano alcuna assistenza urgente, una sola ambulanza per l’intera provincia di Agrigento che forse doveva arrivare da Marte, con gli utenti ‘ammalati gravi’ che non ricevevano alcuna assistenza.

L’ambulanza – aggiunge inoltre Borsellino – è arrivata dopo ben tredici ore di soggiorno in pronto soccorso, chirurgia vascolare e neurologia, solamente dopo che alcuni parenti dei suddetti utenti hanno chiamato le forze dell’ordine, ed il sottoscritto ha avvertito gli organi di stampa a nome di tutti i pazienti”.

Il Consigliere Borsellino ha inoltre lanciato un appello al direttore generale dell’Asp di Agrigento, Gervasio Venuti: “È vergognoso il modo in cui viene gestito questo ospedale, non è ammissibile il trattamento riservato ai malati gravi che necessitano di interventi celeri ed immediati. Certamente non staremo fermi a guardare”.

Di Pietro Geremia