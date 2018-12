Agrigento, continua la lotta ai furbetti del pay tv: in 10 i denunciati

Connect on Linked in

Continua senza sosta la lotta delle forze dell’ordine agrigentine ai furbetti degli abbonamenti della Pay Tv.

Nei giorni scorsi gli uomini dell’arma dei carabinieri delle provincia di Agrigento hanno denunciato per violazione della legge sui diritti d’autore 10 persone tra titolati di circoli o esercizi pubblici di Favara, Sciacca e Casteltermini i quali utilizzavano nei loro locali smart card acquistate per uso domestico per accedere alla visione delle televisioni a pagamento o addirittura in possesso di decoder e smart card pirata prontamente sequestrati.

Da diversi giorni, in tutta la provincia, è scattato un dispositivo di controllo finalizzato a scovare eventuali “furbetti” degli abbonamenti alle “pay tv”. Sono state effettuate apposite verifiche in: sale giochi, pizzerie, circoli, internet point, bar e sale scommesse ed i risultati non si sono fatti attendere.

Di Pietro Geremia