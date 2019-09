Agrigento, continuano gli sbarchi: Hotspot al collasso

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Sembra non avere nessuna tregua l’isola di Lampedusa circa il continuo ed inesorabile arrivo di clandestini tramite sbarchi.

Nonostante i continui trasferimenti sulla terraferma infatti, pare che il numero degli arrivi superi di gran lunga quello delle partenze facendo così collassare l’hot-spot interno di contrada Imbriacola e portando all’esasperazione migranti e cittadini.

Un gruppo di tunisini, ormai stanco della situazione precaria, avrebbe inscenato addirittura un sit in di protesta davanti alla chiesa madre del paese chiedendo di potere rimanere in Italia e di non essere rimpatriati.

La situazione pare sia in totale emergenza anche per i rappresentanti delle forze dell’ordine che, dati i continui arrivi sull’isola, si troverebbero con un organico insufficiente rispetto agli interventi quotidiani.