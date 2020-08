Sembra che il forte caldo di questi ultimi giorni stia dando alla testa a molti giovani agrigentini.

A dimostrarlo l’ennesima rissa avvenuta la notte scorsa a San Leone dove a pochi passi da un noto locale della Movida, situato in Viale delle Dune, due gruppi di ragazzini avrebbe cominciato ad insultarsi per poi passare dalle parole ai fatti dando il via ad un furente litigio.



Urla, spintoni, calci e pugni si sarebbero susseguiti nella località balneare della Città della Valle dei Templi tanto da richiedere l’intervento degli agenti della locale Questura i quali sono riusciti ad identificare alcuni dei focosi contendenti la cui posizione è tuttora al vaglio delle autorità competenti.

Di Pietro Geremia