Sembra che le strade di Agrigento siano ormai diventate un ring da boxe. A dimostrarlo è quanto avvenuto nel fine settimana appena trascorso dove sarebbero avvenute ben 2 risse nel giro di poco tempo tra alcune bande di giovani.

Il primo “match“ si sarebbe disputato nel quartiere balneare di San Leone dove un gruppo di ragazzini avrebbe accerchiato due coetanei colpendoli con calci e pugni per poi passare ai passanti e successivamente contro alcune auto parcheggiate in zona.

Per quanto riguarda il secondo episodio invece sarebbe avvenuto in una zona centrale di Agrigento dove, probabilmente per una parola di troppo, altri due gruppi se la sarebbero date di santa ragione per poi dileguarsi nel nulla prima dell’intervento della Volanti di Polizia.

Di Pietro Geremia