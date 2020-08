Sembrano non avere fine le numerose truffe informatiche nella provincia di Agrigento.

L’ultimo caso è avvenuto a qualche giorno fa dove un uomo originario della Città della Valle dei Templi si è presentato presso il locale commissariato per sporgere una denuncia per frode informatica.

Stando a quanto raccontato agli agenti la vittima avrebbe subito la clonazione della carta di credito dalla quale ignoti sarebbero riusciti a prelevare 40 euro.

Una volta accorto del fattaccio per l’uomo non è dunque rimasto altro da fare che esporre il proprio caso al personale della Sezione Volanti i quali hanno girato gli incartamenti ai colleghi della Postale per avviare le indagini di rito.

Di Pietro Geremia