Agrigento, contrasto all’immigrazione clandestina: 4 gli arresti

Non arretrano di un millimetro i solerti controlli posti in essere da parte degli uomini della polizia di stato di Agrigento per contrastare il diffusissimo fenomeno dell’immigrazione clandestina.

In seguito ai numerosi sbarchi avvenuti durante le scorse settimane all’isola di Lampedusa, che avrebbero permesso la venuta di centinaia di extracomunitari senza un regolare permesso di soggiorno, gli agenti appartenenti alla squadra mobile di Agrigento avrebbero arrestato 2 tunisini, di 25 e 36 anni, destinatarii di decreto di respingimento e decreto di espulsione con divieto di reingresso nel territorio italiano rispettivamente per 3 e 5 anni dal loro effettivo allontanamento.

Le forze dell’ordine inoltre avrebbero eseguito l’arresto di un altro tunisino di 35 anni con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti oltre che operato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un connazionale 34 enne per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.