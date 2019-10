Agrigento, contrasto all’inquinamento ambientale: Polfer sequestra impianto di demolizioni

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi gli uomini appartenenti alla polizia ferroviaria di Agrigento hanno sequestrato un’attività di autodemolizione situata lungo la strada provinciale 61.

L’operazione delle forze dell’ordine, portata avanti insieme al personale dell’Arpa e dell’ex Provincia, avrebbe evidenziato come all’interno del terreno dell’attività commerciale, appartenente ad riberese di 40 anni, fossero presenti non solo delle irregolarità circa la gestione dei materiali che avrebbe potuto comportare seri rischi per la salute dell’uomo e dell’ambiente circostante, ma anche uno smontaggio dei veicoli e il conseguente smaltimento delle carcasse non consono a quanto previsto per legge.

Una volta terminate le formalità di rito, il proprietario ribere è stato dunque denunciato per reati inerenti il codice ambientale e l’intera aera è stata posta sotto sequestro.