Agrigento, controlli della Polizia nelle strade: ecco i risultati

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nello scorso fine settimana, le pattuglie della Polizia di Agrigento hanno effettuato un’operazione finalizzata al contrasto alle cosiddette “stragi del sabato sera”.

Al termine dei controlli prefissi dagli agenti, in particolare nella zona di San Leone, sarebbero stati deferiti alla locale Procura della Repubblica:

• M.F., di anni 36, residente a Naro, con un valore di 1,54 g/l;

• V.L., di anni 33, residente a Favara, con un valore di 0,94 g/l;

• C.V., di anni 29, residente a Mussomeli, con un valore di 1,28 g/l il quale è stato inoltre sanzionato per velocità non commisurata e bestemmie.

Durante i solerti controlli delle forze dell’ordine inoltre pare che un 48enne con svariati precedenti di polizia, sarebbe stato trovato alla guida lungo la SS115 in prossimità del centro di Licata con patente revocata per mancanza dei requisiti morali, motivo per il quale è stato sanzionato con una multa di 5.000 euro.

Sempre nel corso delle attività di polizia infine, un mezzo adibito al trasporto di salme sarebbe stato trovato scoperto di copertura assicurativa lungo la SS115, in località Sciacca, poco prima di recarsi presso la casa di un soggetto deceduto.

Di Pietro Geremia